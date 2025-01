1,5 milioni di studenti e 130mila docenti in meno fra 10 anni

Ogni anno sarebbero circa 130mila gli studenti che si perdono a causa del calo demografico, mentre nel passaggio fra la scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado sono mancati alle iscrizioni 51.489 alunni.

E dunque si prevedono oltre 50mila richieste di iscrizione in meno, per cui su un totale di 560mila studenti della ex terza media ci sarà una perdita di oltre il 9% di iscrizione.

Guardando al futuro, si legge su Il Messaggero, fra 10 anni ci saranno quasi un milione e mezzo di studenti in meno e con loro spariranno anche circa 130mila cattedre. Fra dieci anni quindi, degli attuali 7,4milioni di studenti ne resteranno circa 6milioni.

Nella scuola media il calo sarà di quasi 300mila alunni e in quella elementare arriverà a circa 400mila, compresa la scuola dell’infanzia con una perdita di oltre 156mila bambini. Nel complesso dunque si prevede una perdita che si aggira dalle 5mila alle 6500 classi. E dunque si rischia di passare da 684mila cattedre attuali a circa 558mila tra dieci anni, con una riduzione di 10-12mila posti di lavoro ogni anno.