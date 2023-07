150 preferenze Gps 2023, come compilare la domanda: inserimento degli insegnamenti – VIDEO TUTORIAL

Come abbiamo riportato, Il Ministero dell’istruzione e del Merito ha comunicato l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112.

Le istanze presenti nella piattaforma, che potranno essere compilate a partire dalle ore 9 di oggi, 17 luglio, dovranno essere compilate entro le ore 14 del 31 luglio 2023, e saranno due:

domanda per assunzione finalizzata al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi

domanda per attribuzione supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 da GaE e GPS.

L’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno nell’anno scolastico 2023/24 avverrà, come nei due anni precedenti, tramite procedura informatizzata. Gli aspiranti inseriti nelle GaE e GPS potranno indicare fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti.

Chi non presenta la domanda per l’anno scolastico 2023/2024 non potrà ricevere supplenze da GaE o GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa tipologia di supplenza qualora nelle GPS non ci fossero più aspiranti da contattare.

Per supportare i docenti interessati, il Ministero ha predisposto una pagina dedicata alla presentazione delle domande per le supplenze dei docenti per l’a.s. 2023/24.

Nel periodo 17 luglio 2023 – 31 luglio 2023 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per accedere all’istanza occorrono, in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

La pagina del Ministero è suddivisa nelle seguenti sezioni:

le novità

la domanda

il processo

informazioni utili,con alcune faq.

Nel secondo video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega come compilare il primo step della domanda, quello relativo agli insegnamenti e alla graduatoria in cui si è inseriti.