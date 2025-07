150 preferenze, scadenza vicina: si può modificare la domanda fino all’ultimo minuto. Perché e come – DIRETTA ore 16,00

Domani, 30 luglio, scade il termine per presentare la domanda relativa alle 150 preferenze Gps su Istanze Online.

150 preferenze Gps, ultime ore prima della scadenza

Come spiegato da La Tecnica della Scuola in diversi approfondimenti, la finestra per compilare la domanda si è aperta alle ore 10:00 del 17 luglio 2025 e si chiuderà alle ore 14:00 del 30 luglio 2025.

Modalità presentazione della domanda

La domanda, per la scelta delle 150 sedi, va presentata in modalità telematica attraverso i seguenti passaggi annunciati dal ministero:

1) Credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

2) CIE (Carta di Identità Elettronica);

3) eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

4) Credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

5) CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Fermo restante che L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

La procedura interessa un gran numero di docenti inseriti nelle Gps e negli elenchi aggiuntivi. Ricordiamo che, fino alla scadenza di domani, è possibile modificare la domanda in caso di errori. Perché farlo e come? Quali sono gli ultimi suggerimenti da dare agli aspiranti?

Quando si sapranno gli esiti? Cosa succede se non si fa la scelta delle 150 scuole?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parliamo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 29 luglio alle ore 16,00. Ospite Elena Petrelli del direttivo nazionale della Gilda degli Insegnanti, coordinatrice Gilda della provincia di Firenze. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA