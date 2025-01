Adolescenti e alcol: è emergenza globale

Secondo il capo del sistema sanitario Usa, l’alcol è il terzo fattore di rischio nell’insorgenza di tumori dopo fumo e obesità, motivo per cui è stato proposto di imporre sulle etichette degli alcolici un chiaro avviso sui rischi dell’alcol, così come avviene sui pacchetti delle sigarette.

Ma l’allarme per l’eccessivo consumo di alcol da parte dei giovani non viene solo dal sistema sanitario americano, anche il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism degli Usa ha lanciato grandi preoccupazioni, pubblicando i dati sull’assunzione di alcolici negli adolescenti, mentre in Europa, da parte della Commissione, è stato reso noto il report con i dati su alcol e giovani nel quale viene fotografata una realtà di cui poco si parla e che in molti neanche immaginano.

Infatti, si legge sul quotidiano Il Domani, secondo il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholisme degli Usa nel 2023 quasi il 20 per cento dei ragazzi tra i 14 ed i 15 anni ha consumato almeno una sostanza alcolica e 3,3 milioni di giovani tra i 12 ed i 20 anni hanno fatto una “abbuffata di alcol” nell’ultimo mese (pari al 91% di tutte le sostanze alcoliche assunte dagli adolescenti), che consiste nel bere almeno 5 cocktail o dosi di sostanze alcoliche in meno di 2 ore.

Sembra pure che siano le ragazze a bere più dei ragazzi, come certifica la Commissione europea e come succede in Italia dove sono pure diventate più frequenti le “abbuffate di alcol”.

Inoltre più del 30% dei ragazzi di 15 anni in Germania, Austria, Italia, Danimarca, Ungheria e Bulgaria si è ubriacato più di volta nel corso della loro giovane vita

per affermare, come sottolineano gli esperti, la loro indipendenza, cercare nuove sfide o sperimentare qualcosa di rischioso, insieme al bisogno di emulazione. Determinante è pure la facilità di accesso alle bevande alcoliche, sui cui rischi nessuno informa.

Infatti i dati dicono che iniziare a bere prima dei 15 anni aumenta di 3,6 volte la probabilità di diventare un alcolista in età adulta, condizionando e spesso distruggendo la vita familiare, sociale e lavorativa e riducendo drasticamente le aspettative di vita. Inoltre, l’assunzione di alcolici in adolescenza può alterare lo sviluppo cerebrale, producendo difficoltà cognitive e di apprendimento, e può determinare malattie del fegato.

Che fare? “Considerando i dati sugli adolescenti italiani, la politica tutta dovrebbe mettere in primo piano il problema e investire in campagne di informazione per genitori e ragazzi.