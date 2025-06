Bandi Tfa sostegno 2025, quando saranno pubblicati? il corso di Bibi Academy in attesa del decreto

Tfa Sostegno X ciclo, si attende il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025.

C’è anche chi parla di un probabile avvio a settembre. “Prendendo spunto da un’intuizione di un esperto mesi fa, è probabile che il TFA ordinario, proprio a causa dei corsi Indire, slitterà in avanti. Lo scorso anno era già partito prima, quest’anno sembra spostarsi verso il periodo estivo. È probabile che l’inizio possa addirittura essere rimandato a settembre, come accadeva in passato. Al momento non ci sono notizie certe, ma l’orientamento è verso un ritardo”, queste le parole del nostro esperto Lucio Ficara.

Si tratta dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Tfa Sostegno, quali competenze?

Per rispondere efficacemente alle esigenze degli studenti, i docenti devono sviluppare una serie di competenze fondamentali. Tra queste, la comprensione del testo e le abilità linguistiche sono essenziali per comunicare in modo chiaro ed efficace. Le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche permettono di adattare le strategie di insegnamento alle diverse necessità degli alunni. Inoltre, l’empatia, l’intelligenza emotiva, la creatività e il pensiero divergente sono strumenti indispensabili per creare un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante.​

I corsi di preparazione

“Verso il TFA Sostegno” è un percorso chiaro e coinvolgente progettato da Cristina Gallo, docente di sostegno ed esperta formatrice per i concorsi scuola (conosciuta come La Prof. Spettinata) e Alessandro Fanello, formatore ed esperto in storia della pedagogia e psicologia (Bibi Academy).

I corsi del momento

