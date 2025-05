Bando Tfa Sostegno 2025 in arrivo, i corsi per prepararsi alle prove di Bibi Academy: scopri il percorso

Bando Tfa Sostegno 2025 in arrivo, i corsi per prepararsi alle prove...

Tfa Sostegno X ciclo, sta per essere pubblicato il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025.

Si tratta dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Tfa Sostegno, quali competenze?

Per rispondere efficacemente alle esigenze degli studenti, i docenti devono sviluppare una serie di competenze fondamentali. Tra queste, la comprensione del testo e le abilità linguistiche sono essenziali per comunicare in modo chiaro ed efficace. Le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche permettono di adattare le strategie di insegnamento alle diverse necessità degli alunni. Inoltre, l’empatia, l’intelligenza emotiva, la creatività e il pensiero divergente sono strumenti indispensabili per creare un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante.​

I corsi di preparazione

“Verso il TFA Sostegno” è un percorso chiaro e coinvolgente progettato da Cristina Gallo, docente di sostegno ed esperta formatrice per i concorsi scuola (conosciuta come La Prof. Spettinata) e Alessandro Fanello, formatore ed esperto in storia della pedagogia e psicologia.

Verso il Tfa Sostegno. Full

Verso il Tfa Sostegno. Advanced

