Bianchi: “Firmato il decreto di 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole”

Durante una conferenza online organizzata da Legambiente Scuola e Formazione e La Nuova Ecologia, si è parlato di sicurezza, innovazione e inclusione a partire dai grandi passi da compiere per edifici, trasporti, mense e modelli di gestione per scuole più sostenibili in tutti i territori.

La diretta è andata in onda nella mattinata di oggi, 10 marzo ed ha visto l’intervento del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha affermato di aver firmato il decreto per assegnare alle città metropolitane 1 miliardo e 125 milioni di euro destinati alle scuole superiori per la messa in sicurezza energetica.