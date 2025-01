Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per gli Ata, entro quanto si deve conseguire e come sciogliere la riserva

Tutti ricorderanno che per l’inserimento nelle graduatoria terza fascia Ata, per svariati profili, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale con accreditamento presso l’ente ufficiale Accredia era titolo di accesso. Tale titolo necessario per essere inserito ufficialmente nelle graduatorie di terza fascia per il profilo di Assistente Amministrativo, assistente tecnico, operatore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere e operatore dei servizi agrari, poteva essere dichiarato in prima istanza nella presentazione della domanda per l’inserimento in graduatoria di terza fascia per il triennio 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, oppure si poteva dichiarare, per un inserimento in graduatoria terza fascia con riserva. In questo ultimo caso la riserva andrà sciolta entro il 30 aprile 2025, pena la decadenza dalle medesime graduatorie.

Inserimento in terza fascia Ata con riserva

È importante sottolineare che se l’aspirante che avesse chiesto l’inserimento in terza fascia ATA dichiarando di possedere la certificazione, ma l’ente che ha rilasciato l’attestazione non è presente nel database ACCREDIA oppure l’aspirante non risulta registrato, l’Ufficio scolastico invita le scuole a includere l’aspirante in graduatoria con riserva, in conformità con l’art. 59 comma 10 del CCNL 2019-2021 e l’art. 2 comma 6 del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024.

Queste disposizioni prevedono che i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia Ata, non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, necessaria come titolo di accesso, devono acquisirla entro il 30 aprile 2025. Per verificare se la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica è stata rilasciata da ente accreditato, conviene collegarsi al sito web di Accredia ed effettuare il controllo online.

Per lo scioglimento della riserva, anche per coloro che non avevano dichiarato alcun titolo di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, sarà prevista una fase di apertura telematica della piattaforma delle graduatorie terza fascia Ata 2024-2027, per consentire a tutti i candidati di sciogliere la riserva in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024.