Classe in gita all’estero perde l’aereo, il nuovo volo costa 350 in più: la dirigente invita i genitori a pagare, loro protestano

Classe in gita all’estero perde l’aereo, il nuovo volo costa 350 in...

Una classe di scuola media pugliese in gita all’estero ha perso l’aereo per tornare a casa e i genitori dovranno sborsare, per ogni alunno, 350 euro. L’ammontare dell’inghippo è di oltre 10mila euro: 10.856, per la precisione. Lo riporta La Repubblica.

Il costo del viaggio di ritorno – il secondo biglietto da aggiungere alle spese di viaggio già ottemperate – secondo la scuola dovrebbe essere a carico delle famiglie. I genitori però hanno chiesto alla dirigente scolastica di distribuire le spese in altro modo.

Cosa è successo in aeroporto

Ma cosa è successo? Il gruppo di studenti, 28 ragazzi tra i più meritevoli delle classi terze della scuola, era partito in viaggio di istruzione per visitare i campi di concentramento con l’accompagnamento di tre docenti. L’aereo di ritorno sarebbe dovuto partire da Cracovia. Ma lì sono subentrati i problemi al momento dell’imbarco.

A causa delle code, pur arrivando con largo anticipo, i ragazzi non sono riusciti ad effettuare il check-in. E a quel punto si è resa necessaria una soluzione alternativa, trovata, con l’interessamento dell’agenzia viaggi, a un prezzo esoso, come detto, vicino agli 11mila euro.

L’impasse

La dirigente scolastica ha fatto presente ai genitori che l’intero costo non può essere a carico della scuola, configurando, a suo dire, un danno erariale. Da qui l’esigenza di venirsi incontro. E la richiesta formulata dalla dirigente di dividere le spese tra i genitori. Che però non hanno alcuna intenzione di saldare in autonomia il costo dell’imprevisto, perché eccessivo per le tasche dei più, specie a fronte delle spese già sostenute per il viaggio.

Nelle prossime ore, i genitori dovrebbero incontrare la preside per rompere l’impasse. Mentre la dirigente ha annunciato di avere chiesto chiarimenti per sondare eventuali responsabilità degli addetti aeroportuali.