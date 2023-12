Concorsi docenti 2023: ecco chi può partecipare con riserva

L’attesa, forse, è terminata. Il 29 novembre del 2023 sono pubblicati dei decreti contenenti le disposizioni relative ai concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola. Tuttavia mancano ancora il bando ufficiale e la data della prova scritta.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, da presentare in modalità telematica, va presentata in una sola regione entro trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando, fermo restante che qualora il termine per la presentazione della domanda, dovesse ricadere in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, inoltre si considera regolarmente prodotta nei termini, la domanda pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Requisiti

Fermo restante che i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda, il regolamento prevede la partecipazione di tutti i candidati con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura, dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Ammessi con riserva

Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli richiesti per accedere alla procedura per il reclutamento su posti comuni e di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data di scadenza prevista dal bando.

Esclusi dalla riserva

Non è prevista la partecipazione con riserva ai docenti che stanno frequentando il corso di specializzazione dell’VIII ciclo, che dovrebbe concludersi entro il mese di giugno del 2024 e i docenti in servizio che completano il triennio nell’anno scolastico 2023/2024.