Concorso dirigenti scolastici, il bando dovrebbe uscire in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo

Lo scorso venerdì 11 marzo – avverte il sindacato Flc Cgil – in occasione dell’incontro on-line con i tecnici del ministero dell’Istruzione si sarebbero sciolti alcuni nodi sui prossimi bandi di selezione del personale docente e ATA da destinare nelle scuole, nei corsi e nei lettorati italiani all’estero. Nel corso dell’incontro sarebbe anche venuta fuori la data in cui, a quanto riporta il sindacato, potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per dirigente scolastico: venerdì 25 marzo potrebbe essere la volta buona.

Sarebbero state anche confermate le novità riguardanti la modalità della prova che abbiamo già anticipato nelle settimane scorse. Vedremo se verranno recepite anche le indicazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che si è espresso nella seduta del 3 febbraio 2022, esprimendo il proprio parere in merito allo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Regolamento concernente il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”.