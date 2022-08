Concorso ordinario, noi vincitori in attesa della pubblicazione delle GM, tagliati fuori dalle immissioni in ruolo

Scrivo per conto di un gruppo di docenti che hanno sostenuto con successo le prove del concorso ordinario ADMM in Calabria, conclusosi senza intoppi il 16 giugno.

Ad oggi non abbiamo ancora avuto la nostra graduatoria di merito (GM) e siamo stati completamente tagliati fuori dalle immissioni in ruolo.

Le tempistiche dettate quest’anno dal MIUR per le immissioni in ruolo sono state: immissioni ordinarie fino al 2 agosto, call veloce dal 3 al 10 e successivamente assunzioni da GPS. Per le immissioni in ruolo il MIUR ha prorogato al 31 agosto. Tant’è che diversi USR (per fare un esempio l’USR Piemonte) hanno esplicitamente avvisato che saranno coinvolte nelle immissioni in ruolo le GM pubblicate entro e non oltre il 31 agosto.

Paradosso di tutta questa situazione è che, nonostante si possa assumere da GM entro il 31 agosto, gli USR devono procedere nei tempi prestabiliti con le assunzioni straordinarie da Call veloce e GPS prima di effettuare le fasi ordinarie per le GM non ancora disponibili. Per quanto riguarda noi, come descritto sopra, abbiamo concluso il concorso il 16 giugno, non è stata ancora pubblicata la GM e sono partite le operazioni di call veloce sui posti che sarebbero dovuti andare per scorrimento prioritariamente agli idonei del concorso.

Successivamente i posti saranno assegnati da GPS a docenti che non hanno fatto o magari non hanno superato il concorso. Con una disponibilità totale di 126 posti, tutti i vincitori e gli idonei sarebbero potuti essere in cattedra da questo settembre. Inoltre, senza GM, ci è stata tolta anche l’opportunità di partecipare alle operazioni di call veloce di altre Regioni. A concorso espletato, in Calabria si preferisce dare le cattedre a chi non ha sostenuto un concorso mentre chi lo ha sostenuto e superato con grandi sacrifici si ritrova bloccato e intrappolato a causa di un sistema di reclutamento che, a differenza di tutti gli altri settori, va di fatto a non agevolare chi ha sostenuto un concorso! Confido in una proficua collaborazione per perorare la nostra causa.

Alcuni docenti di sostegno della GM classe di concorso ADMM regione Calabria