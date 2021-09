Conoscere gli alunni per progettare percorsi mirati ed efficaci

Gli alunni diventano. Come ci suggerisce Daniel Pennac. E spesso ci spiazzano, dobbiamo riconoscerlo. Del loro cambiamento continuo e della loro capacità di spiazzarci dobbiamo fare tesoro per riprogettare la didattica: questo è il segreto di un agire efficace dell’educatore. In altre parole, una didattica adeguata deve partire da una conoscenza effettiva degli alunni, al di là di come essi ci appaiono nella routine della vita scolastica. (VAI AL CORSO)

Occorre uno sforzo di visione, un po’ come quello che si chiede al docente esperto di inclusione che progetti il Pei dell’alunno con disabilità. Il progetto di vita dell’alunno, espressione adottata nell’ambito del Pei, deve essere quanto immaginiamo di ogni nostro ragazzo, non solo degli studenti con difficoltà. Verso quale orizzonte può tendere la crescita di un ragazzo?

Non si tratta solo di sapere da dove gli alunni partono sul piano degli apprendimenti, aspetto certamente fondamentale per costruire un buon percorso formativo. Si tratta anche di imparare sempre meglio ad orientarsi nello spazio, per certi versi misterioso, delle loro predisposizioni e dei loro talenti nascosti, delle emozioni con cui vivono l’impegno scolastico e della crescita, del modo in cui si vedono e in cui pensano di essere visti dagli altri, a cominciare dagli insegnanti.

C’è un mondo di valori e di tesori di apprendimenti e competenze, ma anche di idee, credenze, sentimenti e obiettivi, che spesso l’insegnante non riesce ad intercettare e che, talvolta, non sospetta neanche. Un peccato, perché una maggiore conoscenza degli alunni potrebbe consentire di progettare una didattica più funzionale al loro successo formativo e più capace di gestire le loro notevoli diversità di approccio alla conoscenza.

