Corte dei Conti Ue: “Il Pnrr in Italia è poco chiaro sulle scuole digitali”

Per la Corte dei Conti Ue sullo stato dell’istruzione digitale nelle scuole in Italia ci sarebbe “Scarsa chiarezza sui risultati attesi dalle misure finanziate dal Pnrr italiano per la digitalizzazione delle scuole e “notevoli ritardi”, in alcune regioni, sul programma di connettività a banda larga degli edifici scolastici.

In particolare, i revisori Ue segnalano che “la riforma del settore dell’istruzione volta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università, non specifica i traguardi e gli obiettivi definiti”.

Dallo studio, riporta il Sole 24 Ore, emerge inoltre che esistono “notevoli ritardi” nell’attuazione del programma per la connettività in banda larga delle scuole italiane. Ritardi che “mettono a rischio il raggiungimento dell’obiettivo di un gigabit di connessione entro il 2025 per l’intero territorio nazionale”.

Tra i fattori che impediscono di ottenere migliori risultati in questo ambito – si legge sul Sole 24 Ore – hanno influito la “bassa velocità di connettività e le reti inadeguate negli edifici scolastici”, che hanno “reso difficile a molte scuole di utilizzare al meglio le attrezzature finanziate dall’Ue”, come le applicazioni cloud o le piattaforme didattiche.

Ciononostante in Italia, il 79% delle scuole sostiene di avere una strategia formale per l’utilizzo delle tecnologie digitali a fini didattici.

E gli auditor affermano che il nostro Paese è l’unico tra gli Stati analizzati a fare riferimento a un concreto piano d’azione per la digitalizzazione delle scuole per il periodo 2014-2020.