De Luca sulla riapertura scuola: ondata di richieste per non aprire

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è ritornato sulla polemica in corso riguardante l’apertura o la chiusura delle scuole e a dispetto di quanto sostengano i suoi detrattori, il Presidente afferma: “In questo momento abbiamo un’ondata di richieste per non aprire, perché i genitori sono sinceramente preoccupati.”

E a suo modo rassicura: “Abbiamo scelto una linea di rigore e di tutela dei bambini, delle loro famiglie, dei loro compagni di scuola.” E continua: “Comunque non apriremo nulla se non avremo certezze dal punto di vista sanitario, non apriremo nulla se non avremo condizioni di assoluta trnanquillità.”

Non a caso, il rientro in classe delle scuole dell’infanzia e primaria è legato all’esito di uno screening.

Il Comunicato della Regione Campania

Ecco cosa si legge in proposito sul comunicato della Regione:

“L’Unità di Crisi si è riunita per esaminare i risultati dello screening a campione, su base volontaria, relativo alla popolazione scolastica. Sulla base della percentuale dei positivi riscontrati e della curva dei contagi rilevata nella scorsa settimana a livello regionale con riferimento alle fasce d’età interessate (0-6 anni), è stato deciso che a partire da mercoledì 25 novembre 2020 è consentito il ritorno a scuola in presenza per i servizi educativi e la scuola dell’infanzia, nonché per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale. Alle ore 16 di oggi sono stati effettuati 10.590 test antigenici nell’ambito dello screening volontario. I test risultati positivi e per i quali viene effettuato l’esame del tampone molecolare, sono 35 (per una percentuale dello 0,33%).”

Come abbiamo preannunciato ieri, insomma, da domani 25 novembre le scuole dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria in Campania tornano in aula, alla didattica in presenza. Per le altre classi si attenderà la data del 30 novembre, ammesso che la prosecuzione dello screening dia esiti rassicuranti.