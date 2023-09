Decreto inclusione: arrivano cambiamenti importanti, il Ministro pensa anche alla “continuità” dei supplenti

Nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato pubblicato nella giornata del 6 settembre il decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023 che prevede una serie di modifiche al contestatissimo decreto 182 del 2020 in materia di inclusione.

La novità principale è contenuta nell’articolo 6 che prevede esplicitamente la soppressione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 del di 182, disposizione che consentiva di esonerare gli alunni con disabilità dallo svolgimento di una o più discipline.

Il decreto 153, che è firmato sia dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sia dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prevede anche la modifica del modello del PEI e di altri allegati.

Le modifiche introdotte risolvono certamente alcune criticità ma non tutte, tanto che le associazioni che si occupano di dIsabilità sono già pronte a sollevare nuove questioni.



Sempre a proposito di disabilità va segnalata la dichiarazione del ministro Valditara riportata in una intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa: “Stiamo lavorando alla modifica del regolamento per le supplenze, in modo da consentire la conferma dei docenti precari sui posti ricoperti per tutta la durata del ciclo scolastico frequentato dagli studenti con disabilità che sono loro affidati, nel pieno accordo fra le famiglie e le istituzioni scolastiche. Su questo apriremo un confronto con i sindacati”.

Va ricordato che una norma in tal senso era già stata scritta nel decreto legislativo 66 del 2017 in attuazione della legge 107/2015.

La norma, per poter essere applicata, prevedeva l’adozione di un decreto ministeriale che non venne mai emanato perchè non si riuscì a trovare un accordo con i sindacati.

Vedremo se ci riuscirà il ministro Valditara, ma francamente i dubbi sono tanti.

