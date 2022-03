La didattica metacognitiva punta a favorire negli studenti la cosiddetta competenza strategica, la capacità cioè di individuare metodi, strategie e tecniche funzionali allo specifico compito di apprendimento. Permette insomma di imparare ad imparare, grazie al fatto che gli studenti e le studentesse assumono il controllo e l’autoregolazione dei propri processi cognitivi, riflettono su di essi e li guidano al raggiungimento degli obiettivi.

Acquisire una competenza strategica significa rendere i processi mentali flessibili, in una sorta di esercizio alla mente aperta. L’aggettivo usato all’estero per descrivere questi soggetti in grado di “aggiustare” i propri processi mentali intervenendo senza pregiudizi e schemi sui propri ragionamenti, è open-minded. Con questo termine intendiamo riferirci a un’apertura mentale rispetto agli approcci, più che ai contenuti, una capacità di risoluzione dei problemi e di adattamento al contesto.

La didattica metacognitiva, in breve, riguarda il funzionamento dei processi di apprendimento, è un approccio didattico che richiede, prima di tutto, un atteggiamento metacognitivo che privilegi non cosa l’alunno apprende, ma come l’alunno apprende e che attivi la propensione a far riflettere gli studenti su aspetti riguardanti la propria personale capacità di apprendere, di stare attenti, di concentrarsi, di ricordare.

Il corso

Su questi argomenti il corso Didattica metacognitiva per le materie letterarie, a cura di Giovanni Morello, in programma dal 25 marzo.