DIRETTA ore 12:30 – Invalsi 2021, la DaD ha fallito? I vertici dell’Istituto auditi in Parlamento

Oggi 21 luglio, alle ore 12.30, la Commissione Lavoro della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro, svolge l’audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi).

Il tema della DaD torna a fare discutere, a seguito della pubblicazione dei risultati Invalsi che lasciano intendere che laddove la scuola è stata in presenza ha retto, come nel caso della primaria, mentre l’uso prolungato della didattica a distanza ha generato i maggiori insuccessi ed evidenti sperequazioni sociali.

Già il nostro vice direttore Reginaldo Palermo aveva riferito che a seguito dell’informativa dell’Invalsi le parti politiche si erano attivate per chiedere che i vertici dell’Istituto venissero auditi in Parlamento; e così è.

Un tema sul quale si fonderanno anche le prossime scelte politiche del Ministero, del Governo, delle regioni in fatto di apertura e chiusura delle scuole nel prossimo anno scolastico. I provvedimenti ultra rigoristi di Presidenti di Regione come Emiliano in Puglia o De Luca in Campania, infatti, potrebbero essere fortemente osteggiate in futuro proprio a ragione di quell’arretramento degli apprendimenti che le prove Invalsi testimoniano in modo tanto marcato.

La Presidente Invalsi, Anna Maria Ajello, intervistata da Corrado Zunino su Repubblica, dichiara: “Non è diffusa una cultura della valutazione, la scuola ha difficoltà già a comprenderle, le prove”.

“La scuola da casa – spiega Anna Maria Ajello chiamando così la didattica a distanza – è meno efficace della scuola in presenza. La scuola serve, insomma, se vediamo che chi non frequenta poi ha tali arretramenti degli apprendimenti”.