DIRETTA ore 15:30 – Supplenze GPS, ultimi giorni: suggerimenti pratici. Rispondiamo ai lettori

Ultimissimi giorni per presentare l’istanza per le supplenze. Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle ore 23.59 del 21 agosto per presentare domanda tramite POLIS.

Gli Uffici scolastici provinciali (Usp) hanno pubblicato le disponibilità dei posti su ogni provincia, pertanto i candidati alla supplenza potranno effettuare delle scelte consapevoli e ragionate. Sul tema, il nostro articolo aggiornato.

Ma la procedura di presentazione delle domande non è priva di difficoltà né di dettagli di non facile lettura. Che differenza c’è, ad esempio, tra spezzone e cattedra oraria? Cosa sono e come funzionano i cosiddetti completamenti? O ancora, il docente specializzato sul sostegno ha l’obbligo di indicare con priorità la cattedra di sostegno o può liberamente indicare il posto comune?

Per saperne di più e per sottoporci i tuoi dubbi, segui la diretta della Tecnica della Scuola Live di oggi 18 agosto alle ore 15:30. Ospiti Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in legislazione scolastica.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE VOSTRE DOMANDE