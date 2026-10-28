Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Scioperi scuola, lezioni a rischio in tutta Italia

guarda
Dirigenti
28.10.2026

Dirigenti scolastici, UIL Scuola scrive al MIM: “Rivedere la parte variabile dello stipendio e ridurre le fasce da tre a due”

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover

La UIL Scuola ha inviato al Ministero, a firma di Andrea Codispoti, Responsabile Nazionale del Dipartimento Dirigenti scolastici, una proposta per la revisione del sistema con cui vengono classificate le istituzioni scolastiche in base alla loro dimensione e complessità organizzativa.

Attualmente le scuole sono suddivise in tre fasce, dalla A alla C, sulla base di tre criteri generali (dimensione, complessità e contesto socio-economico) e diversi parametri numerici (numero di studenti, docenti, personale ATA, plessi, indirizzi, ecc). Questa classificazione incide sulla retribuzione dei dirigenti scolastici, con una differenza di circa 8.000 euro tra la fascia più alta e quella più bassa.

Per la UIL Scuola, le responsabilità e il carico di lavoro dei dirigenti non giustificano una differenza retributiva così elevata. Da qui la proposta di ridurre le fasce da tre a due. Il sindacato chiede inoltre di rendere più graduale l’assegnazione dei punteggi utilizzati per classificare le scuole, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di alunni con disabilità e dei plessi da gestire.

Tra le proposte figura anche la riduzione del peso dell’indicatore che misura il contesto socioeconomico e culturale degli studenti, dagli attuali 7 a 4 punti.

Dirigenti scolasticiUil Scuola

Docenti alle prese con genitori assenti e litigiosi, anche per i dirigenti scolastici il rapporto è “difficoltoso”: video-intervista doppia

Basta con i presidi manager

Compiti, diario cartaceo e vigilanza: analisi operativa della circolare ministeriale del 28 settembre 2026

Dirigenti scolastici in trincea?

Dirigenti scolastici, novità e adempimenti per il nuovo anno scolastico 2026/27 – Rivedi la diretta

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Dirigenti scolastici, UIL Scuola scrive al MIM: “Rivedere la parte variabile dello stipendio e ridurre le fasce da tre a due”

Redazione

Docente picchiato da alunno 14enne: lo ha preso a calci e pugni e poi gli ha lanciato una sedia. Il 52enne è stato portato in ospedale

Redazione

Legge di Bilancio 2027 in Consiglio dei Ministri alle 15: pensione a 64 anni? Le misure: cosa è previsto per la scuola?

Redazione

Topi a scuola, segnalazioni in diversi istituti da Nord a Sud. In Francia sono stati tra i fattori scatenanti delle proteste giovanili

Redazione
vai alla ricerca avanzata