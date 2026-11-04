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04.11.2026

Docente invia audio a luci rosse ad alunno minorenne, il messaggio fa il giro delle chat e il ds lo scopre: sospesa e denunciata

Redazione
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Una docente di una scuola secondaria di secondo grado di Udine è stata sospesa e denunciata per aver inviato in chat un audio a sfondo sessuale ad uno studente minorenne. Come riportano Telefriuli e Ansa, tutto sarebbe accaduto durante le prime settimane di scuola, a settembre scorso.

L’audio inviato sarebbe rimbalzato da smartphone a smartphone. Il dirigente scolastico, venutone a conoscenza, avrebbe deciso di far luce sull’accaduto a tutela dello studente. La docente è quindi stata denunciata all’autorità giudiziaria e segnalata all’Ufficio provvedimenti disciplinari dell’Ufficio scolastico regionale.

Il dirigente ha quindi proceduto con la sospensione cautelare, confermata dall’Usr, che ha ricevuto gli atti. Sono attualmente in corso gli accertamenti disciplinari e penali.

“Ho preso subito provvedimenti”, ha dichiarato il dirigente a Telefriuli. “Ci tengo a ribadire che la situazione è sotto controllo e che ci siamo mossi per tempo. Ora è necessario che il procedimento venga portato fino alla fine”, conclude.

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