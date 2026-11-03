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03.11.2026

Donne più istruite degli uomini, ma meno occupate: la laurea riduce il divario di genere. Lo dice l’ISTAT

Lara La Gatta
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Indice
Un divario occupazionale di oltre 20 punti
Laureate: l'occupazione cresce più che tra gli uomini
Istruzione e pari opportunità

Le donne italiane raggiungono livelli di istruzione più elevati rispetto agli uomini, ma continuano a incontrare maggiori difficoltà nel mercato del lavoro.

È uno dei risultati del rapporto ISTAT Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – Anno 2025.

Tra le persone di 25-64 anni, il 69,6% delle donne possiede almeno un diploma o una qualifica, contro il 64,3% degli uomini. La differenza è ancora più evidente per i titoli terziari: 25,9% tra le donne e 18,6% tra gli uomini.

Un divario occupazionale di oltre 20 punti

Nonostante il maggiore livello di istruzione, il tasso di occupazione femminile si ferma al 60,8%, contro l’80,9% maschile.

La differenza è di 20,1 punti percentuali.

Il titolo di studio contribuisce tuttavia a ridurre sensibilmente questo squilibrio. Il divario occupazionale tra uomini e donne è infatti di 33,9 punti tra chi possiede titoli bassi, scende a 20,8 punti tra i diplomati e arriva a 6,5 punti tra i possessori di un titolo terziario.

Laureate: l’occupazione cresce più che tra gli uomini

Nel 2025 il tasso di occupazione delle donne con un titolo terziario è aumentato di 0,8 punti rispetto all’anno precedente, contro un incremento di appena 0,1 punti tra gli uomini con lo stesso livello di istruzione.

Il divario si è quindi leggermente ridotto. Rimane una distanza rispetto alla media europea: tra le laureate italiane il tasso di occupazione è dell’82,5%, contro l’85,9% dell’UE.

Istruzione e pari opportunità

I dati mostrano che il conseguimento di titoli di studio elevati migliora le prospettive occupazionali femminili e riduce le differenze rispetto agli uomini, senza eliminarle completamente.

Il rapporto richiama così l’attenzione sull’importanza dei percorsi educativi, ma anche sulle condizioni che consentono di trasformare le competenze acquisite in effettive opportunità di lavoro.

Istat

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