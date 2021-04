Ecco quanto costa un alunno ogni anno allo Stato

Il Ministero dell’Istruzione con una Circolare pubblica il Costo Medio per Studente con riferimento al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2021 n.61, con il quale sono definiti criteri e parametri per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/21.

Il Mi richiama anche l’art. 5 comma 3 del citato Decreto, ove viene stabilito che: “Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera d), l’attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione ai fini della verifica del rispetto del requisito stabiliti dalla legge.

Ad ogni buon fine, specifica il Ministero, “si riporta la seguente la tabella, contenente la spesa annuale per studente, distinta per livello di istruzione”:

Scuola dell’infanzia: 6.027,50;

Scuola primaria: 6.288,68;

Scuola secondaria di Primo grado: 6.915,55;

Scuola secondaria di secondo grado: 7.471,51