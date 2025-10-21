Educare alle emozioni, Stefano Rossi incontra in diretta streaming studenti e docenti delle scuole secondarie: ecco quando

All’interno della rassegna “Leggere insegna a leggere – Le relazioni pericolose”, Prima Effe. Feltrinelli per la scuola propone un incontro in diretta streaming per le scuole secondarie di tutta Italia, con Stefano Rossi, psicopedagogista da sempre impegnato nell’educazione emotiva e relazionale delle giovani generazioni.

Riconoscere le proprie emozioni, dare voce alle paure, superare l’insicurezza e imparare a costruire relazioni affettive sane: sono questi alcuni dei temi centrali dei libri Se non credi in te, chi lo farà? e Sentimenti malEducati di Stefano Rossi.

Attraverso un linguaggio diretto, Rossi aiuta ragazze e ragazzi a fronteggiare il “bullo interiore” — quella voce spietata che insinua il dubbio di non valere abbastanza — e a sviluppare il coraggio di essere sé stessi. Ma educare all’autostima non basta: occorre anche coltivare empatia, intelligenza affettiva e senso critico nei confronti dei modelli distorti che, fin dalla giovane età, influenzano l’idea di amore, potere e relazione.

I sentimenti, a differenza delle emozioni, non ci sono dati dalla natura: sono frutto della cultura, e per questo vanno educati. Quando la scuola e la famiglia non offrono spazi di ascolto e confronto, si alimenta un vuoto in cui possono insinuarsi stereotipi, dinamiche tossiche, manipolazione e controllo, fino a degenerare in forme di violenza.

A queste istanze prova a dare risposta l’incontro online promosso da Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, rivolto alle scuole secondarie, in cui Stefano Rossi dialogherà con studenti e studentesse per guidarli in un percorso di consapevolezza affettiva e prevenzione delle relazioni pericolose.

L’appuntamento si inserisce nel calendario della rassegna “Leggere insegna a leggere – Le relazioni pericolose”, promossa da Feltrinelli dal 28 ottobre al 25 novembre. Un mese di eventi, talk e workshop aperti a tutte e tutti per riflettere insieme sull’educazione sentimentale come strumento culturale fondamentale nella lotta contro la violenza di genere.

Come partecipare all’evento

Per prendere parte all’incontro, è sufficiente acquistare almeno 10 copie in totale di Se non credi in te, chi lo farà? e/o Sentimenti malEducati presso una libreria Feltrinelli oppure online su feltrinelli.it.

Con l’acquisto si riceverà un codice di accesso alla piattaforma streaming, che consentirà di assistere all’evento e di inviare domande in diretta agli autori.

• Se l’acquisto avviene online, il codice verrà fornito nella mail di conferma ordine.

• Se avviene in libreria, sarà riportato sullo scontrino fiscale.

L’offerta è valida fino al 12 novembre 2025.

Scopri di più su https://www.lafeltrinelli.it/offerte-libri/stefano-rossi-evento-esclusivo-online

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO