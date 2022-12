Educazione civica e finanziaria per gli studenti: in arrivo progetti con Fisco e Agenzia delle Entrate, ma anche con banca San Marzano e FEduF

Educazione civica e finanziaria per gli studenti: in arrivo progetti con Fisco...

In arrivo nelle classe degli studenti, per il secondo anno consecutivo, un nuovo progetto di educazione civica promosso dal Fisco insieme all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un’iniziativa diretta alle scuole primarie e secondarie con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale nelle nuove generazioni.

Gli appuntamenti formativi partiranno dai principi della Costituzione e offriranno spunti per comprendere il funzionamento delle tasse, il ruolo del Fiso e dell’Agenzia delle Entrate e perché è corretto pagare le tasse.

Gli incontri previsti sono a cura dei funzionari delle due Agenzie Fiscali e hanno la durata di 2-3 ore. Centrali saranno due quaderni didattici interattivi, disponibili online per studenti, docenti e genitori.

Sul portale al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/media-room/Fisco-scuola-Seminare-legalita/ sono reperibili sia ulteriori informazioni sull’iniziativa sia il modulo di adesione al progetto.

Educazione finanziaria direttamente con la banca San Marzano

Nel 2021 il Ministero dell’Istruzione e la Banca d’Italia hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa per il potenziamento dell’educazione finanziaria e la promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni scolastiche, al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il loro orientamento formativo e la loro futura occupabilità.

A tal proposito, BCC San Marzano in collaborazione con FEduF (ABI) hanno ripreso il ciclo di incontri dedicati all’educazione finanziaria.

“Diventare cittadini sostenibili”, “Abbasso gli stereotipi!”, “Pay like a Ninja: Pagamenti Digitali e Moneta Elettronica” questi i titoli degli incontri precedenti che hanno visto centinaia di studenti interessanti al progetto. Proprio nell’ultimo appuntamento, Silvia Castronovi, docente FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria) l’obiettivo è stato quello di condurre gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici, dalle carte alle app, ai portafogli elettronici, illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso, affinché ne siano consapevoli anche in materia di privacy e sicurezza informatica.