Educazione motoria alla scuola primaria, ecco come legarla allo storytelling mitologico

Avvicinare i bambini ai racconti fantastici della mitologia antica attraverso il movimento, per vivere in prima persona le storie di eroi antichi, con giochi ed espressività corporea. Per conoscere e per conoscersi. Questa la proposta formativa della Tecnica della Scuola dedicata agli educatori della scuola di base (d'infanzia e primaria), agli insegnanti di ginnastica, danza, fitness.

Il corso

Su questi argomenti il corso Lezioni motorie per bambini ispirate ai racconti mitologici, a cura di Rosa Cipriano, in programma dal 7 giugno.

Il corso ha l’obiettivo di fornire metodologie e strumenti pratici per sviluppare attività di movimento adatte ai bambini della fascia d’età 4-10 anni, ispirate ai racconti mitologici antichi. Verranno descritti e dimostrati esercizi, giochi e attività di espressione corporea semplici da apprendere e da insegnare sviluppati sugli affascinanti racconti mitologici.

Un’opportunità per consentire ai bambini di conoscere le origini della nostra cultura vivendo in prima persona le sfide e le avventure di eroi, divinità, creature fantastiche e mostruose. Epicità, senso di avventura, fantasia, magia ed eroismo per conoscere e conoscersi a partire dal proprio corpo. I partecipanti al corso potranno scaricare il materiale didattico con la descrizione degli esercizi spiegati e dimostrati durante i Webinar.