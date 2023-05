Energia e ambiente, con Eniscuola porti la cura per il pianeta nel tuo istituto

Eniscuola è il nuovo portale Eni dedicato al mondo dell’energia e dell’ambiente per docenti e studenti: contenuti, informazioni, materiali didattici, corsi e progetti da portare in classe per imparare insieme.

La riforma che ha reintrodotto l’educazione civica come materia curricolare ha di fatto affidato ai docenti l’onere e l’onore di formarsi per portare in classe lezioni e attività utili e interessanti in classe. Tra queste, quelle che riguardano l’ambiente sono forse tra le più attuali e sanno catturare l’attenzione degli studenti, particolarmente sensibili a queste tematiche.

Una delle possibili risposte a questa esigenza è rappresentata da Eniscuola, un portale pensato proprio per questo scopo e che recentemente si è completamente rinnovato.

Nuovi contenuti testuali e multimediali, rivolti a docenti e studenti di scuola primaria e secondaria, fanno la loro comparsa sulla piattaforma, accompagnati da una migliore esperienza di navigazione. Tanti materiali per ogni fascia d’età dedicati al pianeta Terra, all’ambiente nonché al grande e complesso mondo dell’energia. Immagini, video e approfondimenti pronti per essere utilizzati in classe o per percorsi di autoformazione e verifica delle conoscenze. E con la possibilità, per gli insegnanti, di ottenere attestazioni valide per l’aggiornamento professionale.

Nata con l’obiettivo di formare docenti e ragazzi sul mondo dell’energia e dell’ambiente, l’iniziativa di Eniscuola è diventata nel tempo una realtà in grado di proporre contenuti molto diversificati tra loro e di puntare in maniera particolare sulle potenzialità crescenti della didattica digitale.

Eniscuola: un’esperienza di oltre trent’anni al servizio della scuola

Una piattaforma che offre strumenti innovativi, materiali multimediali, lezioni digitali, esperimenti e approfondimenti sui grandi temi di attualità. Un sito che sa comunicare con gli studenti di qualsiasi età, che potranno trovare tutto quello che cercano per saperne di più su ambiente ed energia green.

Eniscuola infatti si rivolge al mondo scolastico nella sua interezza: dagli alunni della primaria agli studenti della secondaria di primo e di secondo grado, con materiali adatti alle diverse fasce di età. Fino ai docenti, a cui il portale riserva infatti un’area dedicata. Qui, gli insegnanti potranno iscriversi a specifici corsi di formazione per rinnovare la propria didattica e rispondere in maniera più efficace alle nuove sfide del presente. Il tutto, è bene sottolinearlo, in maniera del tutto gratuita.

Nel portale Eniscuola convivono in definitiva diversi tipi di contenuti, i qualisi sviluppano attraverso determinate sezioni principali.

Una formazione digitale per i docenti di oggi e di domani

Per gli insegnanti Eniscuola riserva un’apposita sezione, l’Area riservata ai docenti, che propone una vasta gamma di corsi di formazione on line in materia di competenze digitali e di innovazione. E’ infatti rivolta ai maestri della scuola primaria e ai professori della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le attività, del tutto gratuite, prevedono classi con un numero chiuso di partecipanti, così da garantire un maggiore scambio e un maggiore coinvolgimento, fondamentali per la perfetta riuscita dei corsi. In totale, più di 60 ore di lezioni.

Inoltre, la maggioranza dei formatori, facenti parte del corpo docenti di Eniscuola, proviene proprio dal mondo della scuola. Questo permette una didattica più aderente alle reali esigenze degli insegnanti, le quali possono essere comprese in tutte le sfaccettature del mestiere soltanto da chi ha vissuto sulla propria pelle lo stesso ambiente di lavoro. Alla fine di ciascun corso, viene rilasciata un’attestazione riconosciuta per l’aggiornamento professionale.

Eniscuola: una didattica che mira a un’educazione ambientale

Eniscuola fornisce supporto agli insegnanti anche per la didattica in classe. Parlare alle nuove generazioni di sostenibilità, ecologia, energia, sviluppo sostenibile, economia circolare e resilienza si dimostra infatti sempre più importante in quest’era di grandi cambiamenti. Proprio per rispondere a questa esigenza, nella sezione “Didattica scuola primaria”,viene dato particolare spazio a multimediali didattici e video narrazioni che mirano proprio a fornire un’educazione ambientale rivolta ai più piccoli.

A ogni tematica è quindi dedicata una serie di lezioni multimediali, in cui vengono approfonditi verticalmente argomenti specifici. Ovviamente da poter guardare insieme agli alunni in classe. Interessa l’economia circolare? Ecco allora un video sui rifiuti come risorsa, un altro sugli imballaggi, un altro ancora sul riciclo, il tutto accompagnato da alcuni tutorial pratici utili a modificare positivamente la propria condotta e avere, di conseguenza, un impatto più green sull’ambiente.

Ma il sito Eniscuola, come abbiamo visto, si rivolge anche agli studenti della scuola secondaria. A questi è infatti dedicata la sezione “Didattica scuola secondaria”, in cui poter seguire lezioni di biologia, fisica, chimica e scienze della terra. I contenuti, messi a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, ma anche dei docenti più avveduti, consentiranno di approfondire determinati argomenti di studio, così come di ripassare prima di un’interrogazione o di un compito in classe, anche grazie alle esercitazioni con cui valutare il livello della propria preparazione.

Basta dare uno sguardo a una qualunque materia trattata per rendersi conto della quantità e della qualità dei materiali forniti. Sotto la voce “Biologia”, si passa dalla meiosi alla respirazione cellulare, dagli enzimi agli OGM, dal bioma della tundra ai batteri, dalle barriere coralline al DNA, dalle biomolecole all’apparato respiratorio.

Eniscuola è anche pratica: a partire dall’anno scolastico 2018/2019 porta avanti con le scuole progetti di formazione che hanno al centro ambiente ed energia. L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione ambientale attraverso percorsi didattici innovativi che valorizzano il territorio.

Un esempio è il progetto avviato per il 2022/23, che ha avuto come centro la riapertura del Palazzo dei Diamanti a Ferrara, e ha coinvolto le classi IV delle scuole primarie di Ferrara stimolandole a produrre un cortometraggio animato, un fumetto digitale o una cartolina raccontando il monumento.

Ambiente & Energia: la sezione di Eniscuola dedicata ai due pilastri della sostenibilità

Per chi, poi, tra insegnanti e studenti (e non solo) vuole approfondire anche in autonomia i temi principali dell’educazione ambientale, navigando sul sito trova due sezioni dedicate ad ambiente ed energia. Per quanto riguarda la sezione “Ambiente” si parlerà allora di acqua, di terra, di vita, di ecosistemi e di molto altro ancora. Una miriade di argomenti diversi, ma tutti importanti allo stesso modo. Eni ci ricorda, infatti, che la stessa definizione di ambiente racchiude una complessità e una pluralità non riducibile a un singolo elemento: si tratta invece di un sistema fatto di parti e controparti che concorrono insieme a creare ciò che chiamiamo, guardandoci intorno, ambiente.

“L’energia è ovunque”, recita Eniscuola, “permea ogni aspetto della nostra esistenza, eppure al tempo stesso è un concetto di non sempre facile comprensione”. Per chi vuole approfondire l’argomento, la sezione “Energia” fornisce una serie di contenuti multimediali sul tema, passando per le diverse fonti di energia disponibili: fossile, solare, nucleare e così via, mettendo in risalto per ognuna tanto i punti di forza quanto quelli di debolezza.

