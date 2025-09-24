FOCUS DRESS CODE
Dress code a scuola, divieti per studenti ma anche docenti: cosa...
Durante il periodo fascista era molto diffusa la tendenza ad usare delle divise a scuola, ma non perché ci fosse un obbligo:...
Dress code, tanto rumore per nulla? La sociologa: “Scuola poco autorevole...
Sul cosiddetto "dress code" nelle scuole "si rischia di dare soltanto una verniciatura" che non risolve il problema del decoro e della...
Dress code, “no agli obblighi calati dall’alto, sì al dialogo con...
No agli abiti "succinti", come ad esempio "magliette corte, abiti scollati, attillati o trasparenti" indicati più "per uno stabilimento balneare che per...
Dress code a scuola, boom di circolari e divieti anche per...
La scuola è un ambiente che richiede un certo decoro, e chiunque vi acceda, che siano studenti, docenti o genitori, deve usare...