FOCUS DRESS CODE

Dress code a scuola, divieti per studenti ma anche docenti: cosa...

Redazione -
Durante il periodo fascista era molto diffusa la tendenza ad usare delle divise a scuola, ma non perché ci fosse un obbligo:...

Dress code, tanto rumore per nulla? La sociologa: “Scuola poco autorevole...

Valerio Musumeci -
Sul cosiddetto "dress code" nelle scuole "si rischia di dare soltanto una verniciatura" che non risolve il problema del decoro e della...
dress code

Dress code, “no agli obblighi calati dall’alto, sì al dialogo con...

Valerio Musumeci -
No agli abiti "succinti", come ad esempio "magliette corte, abiti scollati, attillati o trasparenti" indicati più "per uno stabilimento balneare che per...

Dress code a scuola, boom di circolari e divieti anche per...

Laura Bombaci -
La scuola è un ambiente che richiede un certo decoro, e chiunque vi acceda, che siano studenti, docenti o genitori, deve usare...

ALTRE NOTIZIE SU DRESS CODE

> VAI A TUTTE

© Copyright 1998-2023 Tutti i diritti sono riservati | Credit by Le Favi Web