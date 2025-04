Graduatorie 24 mesi ATA, domande dal 28 aprile al 16 maggio: richiesta certificazione di alfabetizzazione digitale

È in via di formalizzazione la nota ministeriale che sarà inviata agli Uffici Scolastici Regionali per l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili rofessionali delle ex aree A e B del personale ATA, ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali permanenti, utili per l’anno scolastico 2025/2026.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 16 maggio 2025. Lo riporta Flc Cgil.

Graduatorie 24 mesi ATA, in quali casi è prevista la certificazione di alfabetizzazione digitale?

Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che abbiano già maturato almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio prestato in posti corrispondenti ai profili professionali del personale ATA nella scuola statale.

Con riferimento ai soli nuovi inserimenti è requisito di ammissione il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale tra i titoli richiesti ai candidati per l’accesso ai profili professionali ATA, ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico, come previsto dall’allegato A al nuovo CCNL 2024 del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024.

Graduatorie 24 mesi ATA, bandi regionali entro il 17 aprile

I bandi di concorso dovranno essere pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sul Portale InPA e sui propri siti internet entro e non oltre la data del 17 aprile 2025.

Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica, le cui funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno disponibili dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 16 maggio 2025.

Anche la scelta delle sedi scolastiche avverrà in modalità telematica, mediante la compilazione dell’Allegato G, che sarà reso disponibile successivamente al completamento, da parte degli Uffici Provinciali, della valutazione delle domande di inserimento o aggiornamento in graduatoria. Le modalità, i tempi e gli aspetti specifici di tale procedura online per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota ministeriale.

Chi ha prodotto istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

In riferimento alla tempistica per la presentazione delle istanze, Flc Cgil ha chiesto di procrastinare di qualche giorno la scadenza del 16 maggio, al fine di garantire tempi più distesi per la compilazione e l’invio delle domande, considerato che molti aspiranti attenderanno presumibilmente l’ultimo giorno utile per poter conseguire l’ulteriore punteggio previsto, per chi ha iniziato il 1° settembre, al compimento del sedicesimo giorno.

Modalità per l’accesso a Istanze Online

Il servizio è raggiungibile dall’home page del sito internet del Ministero, sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line. L’accesso al servizio Istanze online può essere raggiungibile anche mediante il Portale InPa, tramite l’apposito link presente sul Portale.

I candidati, per l’accesso ai Servizi del MIM e per la presentazione delle istanze online (POLIS), devono essere in possesso delle credenziali digitali SPID/CIE.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono disponibili a questo indirizzo.

Sul nostro sito sarà presto disponibile uno speciale contenente la normativa, la modulistica e la nostra scheda di approfondimento, che verranno pubblicati non appena usciranno i bandi di concorso.