Green pass obbligatorio, docenti e Ata controllati quotidianamente prima dell’ingresso a scuola

Il green pass obbligatorio per i docenti e gli Ata che devono accedere a scuola ogni giorno, è previsto dal decreto legge 111/2021 che ne regola anche le eventuali sanzioni in caso di mancato controllo o in caso di assenza del green pass.

Posizioni in cui si può trovare il personale scolastico

Ecco quali sono le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

Ci sono i vaccinati con certificazione verde automatica, la cui validità del loro certificato è di nove mesi dal completamento della seconda dose vaccinale, costoro potranno lavorare senza il rischio di essere sospesi dal servizio senza percepire lo stipendio.

Ci sono coloro che hanno fatto solo la prima dose di vaccino, per costoro, se sono passati 15 giorni dalla prima dose e sono in attesa di ricevere la seconda dose, è consentita la permanenza a scuola senza rischi di sospensione dal servizio.

Tra docenti e personale Ata c’è chi non è vaccinato, ma è guarito dal Covid-19, costoro hanno una certificazione verde automatica della durata di 6 mesi dalla loro guarigione. I guariti dal Covid da meno di 6 mesi, possono lavorare e non verranno sospesi con il blocco dello stipendio.

Gli esonerati dalla vaccinazione possono lavorare se hanno la certificazione cartacea dell’esonero, dopo il 30 settembre tale certificazione diventerà digitale. La categoria degli esonerati dalla vaccinazione, per quanto specificato dal Ministero dell’Istruzione, non necessitano di tamponi periodici.

Il personale docente o Ata che non rientra nelle categorie suddette, dovrà avere la certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore), in tal caso potrà lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde. Nel caso in cui, invece, il personale docente o Ata fosse privo di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore, allora non potrà lavorare ed sarà sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Compiti del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico dovrà verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale). Dal momento che non è possibile sapere (almeno formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde, è presumibile che la verifica vada condotta quotidianamente su tutto il personale (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione, che sono invece espressamente indicate per gli studenti universitari). Si attende comunque una circolare ministeriale che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in proposito.

Il dirigente scolastico deve attestare l’avvenuta verifica attraverso elenchi recanti (1) nome e cognome del personale verificato; (2) esito della verifica; (3) data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall’app VerificaC19). Inolte il ds deve attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde.

Il dirigente non deve raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria. Inoltre il ds non deve richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall’app Verifica C19 (ad esempio, salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy non si può costituire un elenco

delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).