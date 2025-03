Il bullismo? Quando in classe prevalgono i maschi

Partendo dai dati pubblicati dal Consiglio nazionale delle ricerche sulla pagina “Violenza giovanile in aumento secondo il rapporto ESPAD®ITALIA 2023”, per il quale quasi il 46 per cento degli studenti e il 34 per cento delle studentesse tra i 15 e i 19 anni ha partecipato a zuffe o risse nel corso del 2023, la Voce.info analizza nel complesso gli atti di bullismo a scuola, arrivando alla conclusione che essi sono più numerosi e virulenti laddove la presenza dei maschi nelle classi è più numerosa.

Inoltre, secondo i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children (Hbsc) Italia 2022, gli atti di bullismo subiti a scuola riguardano oggi principalmente la fascia d’età 11-13 anni, a cui non fanno riscontro i dati Invalsi che se per un verso pubblica regolarmente quelli relativi al rendimento scolastico, gli altri sul bullismo sono disponibili solo nel 2013 e nel 2014.

Fatte queste premesse, La Voce.info, analizzando i dati in suo possesso, scrive che “il bullismo appare essere un fenomeno prevalentemente maschile: il 25 per cento dei bambini dichiara di esserne stato vittima almeno una volta alla settimana durante l’anno, rispetto al 17 per cento delle bambine. Lo stesso schema si osserva anche nelle dichiarazioni dei responsabili del bullismo, con dati rispettivamente dello 0,11 per cento per i bambini e dello 0,04 per cento per le bambine”.

Da qui l’analisi della composizione delle classi nelle nostre scuole che spesso viene lasciata al caso. “Infatti, nei dati Invalsi si può vedere che la percentuale di maschi nelle classi seconde primarie va dal 5 al 100 per cento”, per cui si è capito che “nelle classi con una maggiore presenza di bambini maschi”, l’incidenza media del bullismo riportato dalle vittime aumenta del 4 per cento in più.

“In particolare, si legge sulla Voce.info, nelle classi con una maggiore presenza di maschi, aumenta la percentuale di bambine vittime di bullismo. Se la percentuale di bambini maschi è inferiore al 25 per cento (primo quartile), la percentuale di bambine vittime di violenza è pari al 16,5 per cento. Se la percentuale di maschi è superiore al 75 per cento (quarto quartile), la percentuale di bambine vittime di violenza sale al 19 per cento.

Inoltre, nelle classi con più maschi si osserva una minor propensione delle studentesse a fare amicizia e un deterioramento dello stato di benessere, mostrando che la vulnerabilità femminile a contesti violenti può emergere già in giovane età. Dato l’ampio corpus di evidenze sugli effetti negativi del bullismo su rendimento scolastico, salute e reddito, ciò implica che le bambine in classi con un forte squilibrio di genere potrebbero subire perdite permanenti nel loro benessere”

Da qui anche la conclusione: “sembra cruciale porre attenzione all’equilibrio tra i generi nella composizione delle classi e potrebbe essere appropriato introdurre interventi specifici volti a ridurre il bullismo, anche tenendo in considerazione le necessità specifiche di bambini e bambine”.