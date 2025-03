Il glossario per agire consapevolmente nel mondo dell’inclusione – SCARICA LA GUIDA

Il primo compito di un dirigente è quello di capire, ancor prima che di agire, avendo anche a disposizione un bagaglio di contenuti condivisi con i docenti e un cronoprogramma chiaro delle attività da svolgere.

Questo vale in particolare per costruire una scuola inclusiva e che tenga conto anche della più recente normativa come l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. 227/2021), che definisce la condizione di disabilità, introduce l’accomodamento ragionevole, riforma le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del “Progetto di vita” individuale e personalizzato.

