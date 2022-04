Imparare a decodificare il codice fiscale

L’educazione civica, com’è noto, prepara gli studenti di ogni età a conoscere tutte le nozioni che riguardano la società in cui si preparano a vivere ma è una disciplina molto ampia, che può essere insegnata già dai primi anni di vita.

Molto spesso i ragazzi adolescenti lamentano la poca vicinanza tra ciò che imparano a scuola e ciò che applicheranno durante la loro vita, un ragionamento sì limitato e giovanile ma sicuramente utile per avvicinare l’insegnamento e l’apprendimento a ciò che gli studenti vivranno sulla loro pelle.

Perché parlare di codice fiscale anche a scuola?

È per questo che oggi ci piacerebbe suggerire uno dei tanti possibili insegnamenti di educazione civica che hanno un risvolto molto pratico e, quindi, sicuramente apprezzato dagli studenti. Ci riferiamo al calcolo del codice fiscale inverso e ai modi con cui trasmetterlo ai più giovani nell’arco dell’insegnamento dell’educazione civica.

Il codice fiscale è un documento molto importante che tutti possiedono e che viene assegnato sin dalla nascita con l’iscrizione all’anagrafe tributaria. Se gli studenti potrebbero tirare qualche sbadiglio ripercorrendo la storia delle istituzioni italiane e le ragioni che, sul finire degli anni ’70, hanno spinto il Governo a istituire il codice fiscale, siamo certi che insegnando loro come si fa il calcolo inverso e, quindi, come si ricavano le informazioni anagrafiche di chi lo possiede, sarà un argomento decisamente più stimolante.

Il trucchetto per calcolare il codice fiscale

Per decodificare il codice fiscale e insegnarlo in modo semplice possiamo dividere gli allievi a coppie. Entrambi dovranno comunicare al compagno il proprio codice fiscale e attraverso una serie di operazioni dovranno risalire alle informazioni anagrafiche che li riguardano, ovvero nome, cognome, data e luogo di nascita. Utilizzando strumenti e risorse web questa attività sarà sicuramente più semplice dato che esistono appositi siti sui quali effettuare il calcolo del codice fiscale inverso in pochi secondi.

Il web, inoltre, fornisce anche l’elenco dei cosiddetti Codici Catastali, ovvero un codice identificativo univoco assegnato ad ogni Comune italiano e Stato estero (necessario quindi anche per gli studenti nati all’estero).

L’insegnante dovrà prima spiegare ai ragazzi in che modo viene calcolato il codice fiscale e poi lascerà il lavoro ai ragazzi che dovranno calcolare all’inverso, ovvero a partire dal codice fiscale ricavare le informazioni anagrafiche del compagno. Infine si potrà fare una verifica con i siti web che calcolano il codice fiscale e quello inverso per completare la lezione.

Idee per l’insegnamento dell’educazione civica

Questo modo di insegnare è utile per almeno tre ragioni. In primo luogo integra l’attualità con la lezione frontale scolastica e lo fa coinvolgendo anche risorse esterne come la consultazione di strumenti web utili da conoscere e saper utilizzare.

Inoltre garantisce l’apprendimento delle nozioni attraverso una prova pratica da svolgere in collaborazione con un compagno, attività che favorisce lo scambio dialettico e la cooperazione.

Infine permette di conoscere informazioni utili dei propri compagni di classe (ad esempio data e luogo di nascita o secondo nome) e consente agli studenti di socializzare.

Si tratta di un’attività leggera che può impegnare la parte finale della lezione, soprattutto a fronte di tante ore già trascorse sui banchi che gli studenti sicuramente gradiranno. Con questo approccio possono essere organizzate tantissime lezioni di educazione civica pratica che cattureranno l’attenzione anche degli studenti più difficili da trattare e renderanno l’apprendimento più piacevole.

