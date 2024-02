Istat: +10% gli insegnanti di sostegno ma molti non sono specializzati

Sulla base dei rilevamenti Istat gli insegnanti per il sostegno nelle scuole italiane sono circa 228mila, quasi 218mila nella scuola statale e circa 10mila nella scuola non statale, con un incremento complessivo rispetto all’anno precedente del 10%.

Tuttavia più di 67mila (il 30%) insegnanti per il sostegno non hanno una formazione specifica ma sono stati chiamati per far fronte alla carenza di figure specializzate e sarebbero più numerosi al Nord (42%) rispetto al Sud (15%). Da notare però che negli ultimi quattro anni gli insegnanti senza titolo sono passati dal 37% al 30%, mentre la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all’anno 2021/22 è pari al 59,6%, sale al 62,1% nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75% nelle scuole dell’infanzia. Una quota non trascurabile di alunni (9%) ha, inoltre, cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell’anno scolastico.

E ancora, spiega l’Istat, nell’anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338 mila gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane, quasi 21mila in più rispetto all’anno precedente (+7%).

Notevoli le differenze in termini di genere: gli alunni con disabilità sono prevalentemente maschi, 229 ogni 100 femmine.

Il problema più frequente è la disabilità intellettiva che riguarda il 37% degli studenti con disabilità, quota che cresce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado attestandosi rispettivamente al 42% e al 48%; seguono i disturbi dello sviluppo psicologico (32% degli studenti), che aumentano nelle scuole del primo ciclo, in particolare nella scuola dell’infanzia (57%). Frequenti anche i disturbi dell’apprendimento e quelli dell’attenzione, ciascuno dei quali riguarda quasi un quinto degli alunni con disabilità, entrambi sono più diffusi tra gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (rispettivamente il 26% e il 21% degli alunni).

Meno frequenti le problematiche relative alla disabilità motoria (10,5%) e alla disabilità visiva o uditiva (circa 8%), con differenze poco rilevanti tra gli ordini scolastici.

Il 39% degli alunni con disabilità presenta più di una tipologia di disabilità, questa condizione è più frequente tra gli alunni con disabilità intellettiva che, nel 54% dei casi, vive una condizione di pluridisabilità.

Quasi un terzo degli studenti (28%) ha inoltre un problema di autonomia con difficoltà nello spostarsi all’interno dell’edificio, nel mangiare, nell’andare in bagno o nel comunicare. Tra questi, oltre un quinto, ha problemi più gravi, in quanto non è in grado di svolgere autonomamente nessuna delle quattro attività.

La maggiore difficoltà per questi studenti si riscontra nella comunicazione (21%) e nell’andare in bagno (19%), meno frequenti le difficoltà nello spostarsi o nel mangiare (rispettivamente il 13% e il 9%).

Pochi gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nel Mezzogiorno, mentre si hanno più ore di assistenza nel Nord, dove gli alunni ricevono anche 2 ore settimanali in più rispetto agli alunni del Mezzogiorno.

Ma nel Sud carenti sono pure le postazioni informatiche che risultano maggiori in Emilia Romagna e nella Provincia autonoma di Trento (entrambe con l’81%), seguono Umbria e Puglia (77%), Toscana e Piemonte (76%); la Provincia autonoma di Bolzano presenta invece la percentuale più bassa (44%).

Poco diffusa la formazione dei docenti per il sostegno in tecnologie educative specifiche per gli alunni con disabilità: solo in una scuola su quattro (24%) tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso, nell’8% delle scuole nessun insegnante per il sostegno ha mai frequentato un corso specifico di aggiornamento per l’utilizzo di tali tecnologie.

Il 66% degli alunni usa a scuola un pc/tablet, che nel 15% dei casi è fornito dalla famiglia.

Anche la partecipazione ai viaggi di istruzione è più critica per i ragazzi con disabilità del Mezzogiorno e soprattutto quando è previsto il pernottamento. I livelli di partecipazione scendono infatti nella scuola primaria al 23% e si riducono ulteriormente nella scuola dell’infanzia con solo il 6% di partecipanti. Il motivo di rinuncia più frequente è legato proprio alla condizione di disabilità (19% degli alunni), anche laddove l’uscita non preveda un pernottamento e comporti, quindi, una minore complessità organizzativa (31% degli alunni).

Permangono ancora le barriere fisiche nelle scuole italiane: solamente il 40% risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. La situazione appare migliore nel Nord del Paese dove si registrano valori superiori alla media nazionale (44% di scuole a norma), mentre peggiora, raggiungendo i livelli più bassi, nel Mezzogiorno (36%). Frequenti sono anche le scuole sprovviste di servo scala interno (35%), bagni a norma (26%) o rampe interne per il superamento di dislivelli (24%). Rari invece i casi in cui si riscontra la presenza di scale o porte non a norma (rispettivamente 7% e 3%).