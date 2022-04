Jovanotti a Che tempo che fa: “Estate vera invenzione italiana. Tre mesi di vacanza nel mondo non ce li ha nessuno”

“L’estate è la vera grande invenzione dell’Italia, tre mesi di vacanza da scuola non ce li ha nessuno nel mondo”. La frase è estrapolata dal programma ‘Che tempo che fa’ ed è stata pronunciata dal cantautore Jovanotti che parlava dell’estate insieme al conduttore Fabio Fazio.

A commentare le parole di Jovanotti, la nuova segretaria generale Cisl Scuola Ivana Barbacci:

“Se ognuno parlasse di ciò che conosce, si farebbe un grande servizio al paese! Jova i ragazzi durante l’estate potrebbero fare qualche lavoretto, impegnarsi in servizio civile e tanto altro… Per il resto gli insegnanti ed il personale ata sono saldamente al lavoro tanto che qualcuno di essi non riesce nemmeno a utilizzare tutti i giorni di ferie all’anno di cui dispone proprio per il gran da fare che c’è a scuola tra luglio ed agosto! Ciao Jova! Studia Studia Studia !”