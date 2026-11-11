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11.11.2026

La Manovra taglia docenti e Ata, sit-in sindacati: organici intoccabili, risorse per stipendi, detassare redditi fino 40mila euro, buoni pasto nominali da 7 euro al giorno – VIDEO

Alessandro Giuliani
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Daniela Rosano, segretaria generale Anief
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L’intervista completa

Sit-in di Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief contro i tagli previsti dalla prima bozza della Legge di Bilancio 2027: durante la protesta, in piazza Vidoni a Roma, davanti al dicastero della Funzione Pubblica, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato Daniela Rosano, segretaria generale Anief.

Queste le sue parole: “Non accettiamo i tagli di 5.000 posti di docenti e 2.000 di personale Ata previsti dalla Legge di Bilancio 2027: per risparmiare 250 milioni di euro si crea un aggravio per tutto il personale, considerando anche che proveniamo da altri tagli partiti dal 2009 e poi dal dimensionamento scolastico. I tagli in Manovra vanno eliminati, anche recuperando i fondi destinati al ministero della Difesa. Poi, servono risorse per la contrattazione, perché non c’è un euro per gli stipendi e invece servono risorse per recuperare l’inflazione”.

“Inoltre – ha continuato la sindacalista Anief – , serve equità fiscale: su questo versante, la prima proposta è la rimodulazione dell’Irpef, poiché la Manovra cerca di avvantaggiare i redditi alti, superiori ai 50.000 euro: quelle risorse vanno invece ridistribuite sui redditi annui tra i 28.000 e i 40.000 euro, che sono i range in cui rientra proprio il personale della scuola. Inoltre, chiediamo che allo stesso personale dell’Istruzione si dia per ogni giorno di lavoro un buono pasto nominale da 7 euro, che non ricada nell’imponibile”.

L’intervista completa

Daniela Rosano, perché avete deciso di scendere in piazza?

Non accettiamo i tagli di 5.000 posti di docenti e 2.000 di personale Ata previsti dalla Legge di Bilancio 2027: per risparmiare 250 milioni di euro si crea un aggravio per tutto il personale scolastico, considerando anche che proveniamo da altri tagli partiti dal 2009 e altri dal dimensionamento scolastico. I tagli in Manovra vanno eliminati, anche recuperando i fondi destinati al ministero della Difesa. Poi, servono risorse per la contrattazione, perché non c’è un euro per gli stipendi e invece servono risorse per recuperare l’inflazione. Inoltre, serve equità fiscale: su questo versante, la prima proposta è la rimodulazione dell’Irpef, poiché la Manovra cerca di avvantaggiare i redditi alti, superiori ai 50.000 euro. Quelle risorse vanno invece, secondo noi, ridistribuite sui redditi annui tra i 28.000 e i 40.000 euro, che sono i range in cui rientra proprio il personale dell’Istruzione.

In caso di cancellazione dei tagli da parte del Parlamento, la mobilitazione si fermerà?

Sicuramente ci aspettiamo risorse aggiuntive per la contrattazione, perché il triennio di contrattazione 2025/27 non ne prevede. E questo nonostante vi sia un gap del 6 per cento rispetto all’inflazione, che dobbiamo ancora recuperare.

Oltre agli emendamenti sulla riforma fiscale, ve ne sono alcuni che riguardano l’attività lavorativa, come i buoni pasto.

La scuola è purtroppo l’unico comparto che non prevede i buoni pasto: noi chiediamo che al personale dell’Istruzione si dia per ogni giorno di lavoro un buono pasto nominale da 7 euro, che non ricada nell’imponibile. E lo abbiamo chiesto anche attraverso un aumento del Mof delle scuole, cioè i fondi per il Miglioramento dell’offerta formativa così si potrebbero erogare i buoni pasto almeno per il personale Ata.

Daniela Rosano (Anief)Legge di Bilancio 2027OrganiciStipendi scuolaTagli

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