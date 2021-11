Quali nuclei tematici dell’Educazione Civica in relazione alle problematiche dello sviluppo sostenibile nel curricolo quinquennale di Scienze Naturali? (VAI AL CORSO)

Le linee guida

In coerenza con le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica le scuole hanno il compito di prestare grande attenzione all’educazione ambientale e alla tutela del patrimonio del territorio.

Nelle linee guida ministeriali, in relazione allo sviluppo sostenibile, leggiamo: L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

Il corso

Su questi argomenti il corso L’educazione civica e lo sviluppo sostenibile nel secondo ciclo, in programma dal 9 dicembre, a cura di Fiorenza Rizzo.

I punti tematici del corso