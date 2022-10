Liliana Segre al Senato: il discorso integrale di apertura dei lavori – DIRETTA

Dopo le elezioni politiche del 25 settembre, che hanno decretato la vittoria di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, oggi 13 ottobre, si aprono i lavori in Camera e Senato, come abbiamo anticipato. La prima seduta del Senato, che aprirà la XIX legislatura, è fissata per le 10.30.

A presiederla, a Palazzo Madama, la senatrice a vita Liliana Segre, in qualità di senatore più anziano vista l’indisponibilità di Giorgio Napolitano, con i suoi 92 anni. La senatrice a vita dalla mezzanotte ricoprirà il ruolo di presidente provvisorio del Senato e anche la seconda carica della Repubblica. In seguito al suo breve discorso, che aprirà la seduta, si procederà alla nomina dei senatori segretari.

Ecco le parole della Segre in vista del suo importante impegno di oggi, riportate da La Repubblica: “Discorso pronto, non mi faccio certo cogliere impreparata. Emozionata, ma abituata a essere me stessa”. La senatrice ha ricordato la sua prima volta che è entrata in Aula: “non sapevo nemmeno dove dovevo sedermi nonostante ci fosse la targhetta, questa volta ho provato anche la sedia e mi hanno anche messo un cuscino per la schiena”.

Inizio dei lavori

A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre: “