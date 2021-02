Nel nuovo Governo “green” ci sarà un ministro dell’istruzione ambientalista? [VIDEO]

Ci si sta avviando verso un Governo “green” e forse anche il Ministro dell’Istruzione potrebbe essere un personaggio attento ai problemi ambientali.

D’altronde è lo stesso ex ministro Fioramonti che parla di un Ministero per la transizione ecologica e chiede di inserire il principio di sostenibilità nella Costituzione.

Ovviamente i Ministeri più indicati a declinare in chiave ambientalista il proprio programma potrebbero essere quelli dell’Istruzione e della Cultura.

Potrebbe così riaprirsi il dibattito sull’educazione civica in cui già il Ministro Fioramonti aveva voluto inserire il tema dello sviluppo sostenibile.

Ma poi anche edilizia scolastica, formazione dei docenti e libri di testo potrebbero essere coinvolti dalla ventata ambientalista.



Di tutto questo e altro si parla nel nostro video odierno.