‘Porte d’Europa’, parte il progetto comunitario promosso dal MIUR: fini e bando

L’internazionalizzazione della didattica in un mondo sempre più interconnesso risulta fondamentale, sotto il profilo culturale, transculturale ed etico, avviare una didattica sempre più globale col fine di provvedere a creare un’identità mista dell’assetto formativo che attualmente mettiamo in pratica in classe. L’associazione “Comitato 3 Ottobre” ha proposto al MIUR di realizzare e mettere in pratica tale ambizioso progetto con il fine di promuovere ideali democratici, di accoglienza, di comunione ed internazionalizzazione e di rispetto dei diritti umani a livello globale, con diretto e puntuale riferimento ai fatti terribili che si stanno verificando in Ucraina, indipendentemente da status di aggressore ed aggredito. È diretto anche il riferimento alle strategie ed ai programmi di accoglienza e gestione diretta dei flussi migratori che interessano il continente europeo, indipendentemente da giudizi sommari. Sono fenomeni che occorre imparare a conoscere e ‘Porte d’Europa’ potrebbe trattarsi di una strategia vincente. I destinatari del presente bando sono gli studenti italiani in collaborazione con i loro pari di altri Paesi europei delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado (Licei, Istituti di istruzione superiore, ed altri istituti di formazione).

Giornata Nazionale per le Vittime dell’Immigrazione: il Comitato 3 Ottobre

I fenomeni migratori interessano l’Europa fin dall’età ellenistica, caratterizzando mutamenti in territori, arti e usanza, persone, culture ed assetti etno-religiosi precostituiti. Molti di coloro che risultano coinvolti in tali flussi spesso ne sono travolti, le famiglie sono decimate, spaccate, torturate dalla distanza tra gli individui che la compongono, posti spesso entrambi dal lato opposto di un mare uniti da un mero filo etnico ed ideale. Il progetto citato ha il fine di sollevare tali questioni ricordando le Vittime di tali sbarchi disperati o di lunghe tratte o cammini. In particolare, è menzionato: “ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria” come recita la legge 21 marzo 2016, n. 45 che istituisce tale giornata per il 3 ottobre ogni anno con annessa promozione di eventi, cerimonie e progetti supportati dallo Stato e dal MIUR. La scuola si tratta di un ambiente centrale per lo svolgimento di tali eventi, tanto che il Bando in oggetto vi dedica numerose norme e puntualizzazioni circa l’organizzazione di progetti ed iniziative a fruizione collettiva per docenti e studenti.

Il bando: aspetti, dettagli e scadenze

Il concorso, come fatto presente nella documentazione ufficiale, è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. I ragazzi e le ragazze sono invitati attivamente a partecipare ad attività formative, laboratori, rubriche, testi, racconti e seminari con il fine prevalentemente produttivo, dedicato alla redazione di progetti e all’organizzazione attiva di iniziative sul territorio di riferimento. Il progetto verte, per restare in tema, sulle retoriche e i temi dell’accoglienza, dell’analisi dei flussi migratori, della discriminazione e dei diritti con il fine di collocare la scuola al centro di una spirale formativa non solo correlata a mere nozioni umanistiche e scientifiche, ma condita con cenni di umanità, attualità, fratellanza, abilità in modo tale da promuovere la dimensione personale secondo le attitudini socioculturali dello studente. Il termine di invio degli elaborati per la partecipazione al Bando di Concorso nazionale “Porte d’Europa”, fissato in primis per il giorno 30 marzo 2022 dalla documentazione del Ministero dell’Istruzione 2238 del 7 ottobre 2021, è stato prorogato al giorno 30 aprile 2022. I lavori e gli elaborati dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: [email protected].