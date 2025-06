Prima prova: perché nessuno cita Joyce o Forster, ma si parla ancora solo di Manzoni?

Ogni anno, durante la prima prova dell’Esame di Stato, gli studenti citano quasi esclusivamente autori italiani. Anche i più preparati raramente fanno riferimento a Shakespeare, Orwell, Forster, Woolf o Joyce. Eppure li hanno studiati. Perché allora restano fuori dalle tracce?

La risposta più frequente di alcuni docenti è ormai un mantra: “L’italiano lo studiano meglio.” Ma è una giustificazione miope, che confonde l’intensità dello studio con la legittimità culturale. La realtà è che la letteratura straniera non viene presentata come sapere “spendibile” nella scrittura scolastica. Anzi, è trattata come un comparto separato, quasi extracurricolare.

E il paradosso è ancora più evidente quando si vedono analisi in cui si parla di tempo senza nominare Joyce, o di coscienza senza che compaia Woolf, o di identità e relazioni senza che nessuno pensi a Forster. Eppure si continua ad analizzare Manzoni con categorie complesse, si discute di ideologia, si sfoggiano letture gramsciane e marxiste, si parla ancora di “colonianesimo culturale”. Ma tutto resta confinato entro i confini della letteratura italiana.

Il vero problema non è negli studenti, ma nella didattica: chi insegna italiano spesso non conosce a fondo la letteratura straniera, e quindi non la integra. Così, invece di costruire una visione comparata, si perpetua un modello mononazionale, dove solo la nostra tradizione è considerata “alta”, “autorevole”, “esaminabile”.

Il risultato? Una scrittura d’esame povera, prevedibile, incapace di dialogare con la complessità del mondo. Finché la scuola non accetterà che la letteratura non ha passaporti, la maturità resterà un rito provinciale, e non un vero esame di cittadinanza globale ( io insegno letteratura inglese e cerco di inculcare quests cosa negli alunni ma trovo un muro dall altra parte – quella dei collrghi di lettere che non conoscono la letteratura straniera. Fanno bene in Portogallo che, chi insegna inglese, insegna anche la prima lingua- il portoghese

Angela Scavone