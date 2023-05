Progetto Matabì: matematica e abilità con la Fondazione Agnelli e Lego

Avviato il progetto “Matabì, Imparare la matematica un mattoncino alla volta” promosso da Exor, realizzato da Fondazione Agnelli in collaborazione con il Politecnico di Torino, e il supporto della Lego Foundation.

Se la sperimentazione, avviata in diverse città italiane, tra cui 30 nell’area metropolitana di Napoli, e la valutazione d’impatto, affidata a CRENoS Università di Cagliari, confermerà le iniziali impressioni positive sull’efficacia del progetto per gli apprendimenti di matematica, nei prossimi anni l’obiettivo sarà diffondere Matabì nel maggior numero possibile di scuole del Paese.

La notizia è dal Messaggero che riporta pure le parole di John Elkann, CEO di Exor e presidente della Fondazione Agnelli, secondo cui Matabì si propone di migliorare l’apprendimento della matematica e ridurre i divari di genere, lavorando fin dalla scuola primaria, attraverso lo sviluppo delle abilità visuo-spaziali, che sono presupposti fondamentali per comprendere concetti e relazioni matematiche in modo più diretto, con una metodologia che va dal concreto all’astratto.

Con Matabì si intenderebbe pure accelerare la crescita di una cultura STEM, aperta all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, oggi in Italia non all’altezza degli altri Paesi avanzati; rendere più stimolante ed efficace per tutti l’apprendimento della matematica e sostenere l’accesso del maggior numero possibile di ragazze ai livelli superiori dell’istruzione scientifica promuovendone la presenza nelle comunità scientifiche e tecnologiche, dando loro opportunità di essere protagoniste in professioni che disegnano il futuro, di prestigio e ben retribuite, ed insieme risorse fondamentali per la crescita del Paese.