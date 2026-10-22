Proteste e guerriglia urbana: sei giovani su dieci appoggiano le misure del Governo contro i violenti

In seguito ai recenti disordini urbani, il Governo ha introdotto una pesante stretta contro le violenze di piazza e la cosiddetta “riot-aesthetic” diffusa sui social, prevedendo sanzioni pecuniarie a carico delle famiglie, il fermo preventivo per i minorenni e pene fino a cinque anni di carcere per i responsabili.

Un sondaggio istantaneo condotto da Skuola.net su un campione di 1.183 under 35 ha rilevato come la maggior parte dei giovani condanni gli atti vandalici dei coetanei, con il 58% degli intervistati che si dichiara favorevole alle nuove misure per tutelare le proteste pacifiche. A complicare il quadro si aggiunge il clima di paura generato da messaggi allarmistici e fake news circolati nelle chat studentesche, che hanno aumentato l’inquietudine tra i ragazzi.

I dati dell’indagine evidenziano tuttavia una Generazione Z spaccata: se da un lato c’è una maggioranza a favore del provvedimento, dall’altro il 30% dei giovani si dice contrario ritenendo le norme inutili, mentre il 12% si dichiara d’accordo solo in parte, considerando la risposta governativa sproporzionata. I sostenitori del decreto sottolineano l’importanza della responsabilità educativa dei genitori e condannano chi devasta beni pubblici per fare visualizzazioni su TikTok. Al contrario, i critici temono che l’inasprimento delle pene e il fermo preventivo vengano impiegati come strumento punitivo per intimidire i cortei e reprimere il dissenso democratico.

Nei confronti emersi sui social network si riflette così il contrasto tra l’esigenza di legalità e il timore di una deriva autoritaria. Molti studenti evidenziano infatti come la violenza giovanile rappresenti un disagio sociale complesso, non risolvibile unicamente attraverso il carcere o la pressione finanziaria sulle famiglie. La posizione prevalente tra i giovani rimane quindi in bilico tra la ferma volontà di difendere il diritto di manifestare pacificamente e la diffidenza verso risposte istituzionali percepite da una parte di essi come repressive.