Reclutamento docenti, piano semplificazione scuola, PNRR e abbandono scolastico, il ministro Valditara risponde al Question Time – DIRETTA ore 15.30

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde oggi, mercoledì 3 maggio, a interrogazioni sulle iniziative volte al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche in relazione alla riorganizzazione scolastica e alle implicazioni derivanti dal progetto di autonomia differenziata (Amato – M5S); sui tempi di attuazione del Piano per la semplificazione nel settore della scuola (Foti – FDI); sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di asili nido e per l’attuazione delle disposizioni del Family Act relative ai servizi educativi (Bonetti – Azione–IV–RE); sulla procedura di reclutamento dei docenti prevista dal decreto-legge n. 44 del 2023, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Molinari – Lega).

Il question time prevede anche l’intervento dei ministri Luca Ciriani, Adolfo Urso e Antonio Tajani. La diretta inizierà alle 15 e l’intervento del ministro Valditara è previsto intorno alle ore 15.30.