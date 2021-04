Recovery Plan approvato dal Governo. Resta l’ipotesi del reclutamento dei docenti con procedura “semplificata”

Nella serata del 24 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del PNRR che nei prossimi giorni sarà portato in Parlamento per la sua approvazione definitiva.

In linea generale, per quanto riguarda scuola, università e ricerca, non ci sono modifiche significative rispetto al testo della bozza che già si conosceva.

Le somme stanziate sono sempre le stesse e cioè poco meno di 32 miliardi di euro per interventi su edilizia, asili nido, servizi per l’infanzia, digitalizzazione, istruzione tecnica e professionale oltre che per ricerca e sistema universitario.

Il capitolo sul reclutamento è del tutto identico al testo che già si conosceva.

“Il nuovo modello di reclutamento degli insegnanti – si legge nel documento – sarà collegato ad un ripensamento della loro formazione iniziale e durante tutta la carriera. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico”.

“In particolare – prosegue il testo – si opererà una semplificazione delle attuali procedure di concorso pubblico strutturando la procedura nel modo seguente: sulla base della valutazione dei titoli culturali e di servizio e dello svolgimento di una prova computer based si forma una graduatoria per coprire tutti i posti vacanti e disponibili. Per i vincitori immessi nelle cattedre si avvia, quindi, un anno di formazione on the job e prova finale, il cui superamento determina l’immissione in ruolo a tempo indeterminato. La prova conclusiva è di tipo idoneativo affinché l’insegnante venga confermato nel posto in cui è stato immesso, dovendo permanerci per almeno un triennio. Il processo normativo sarà avviato nel 2021 e concluso nel 2022”.

Il piano prevede anche misure in materia di formazione professionale: “Per favorire in concreto la formazione continua e l’aggiornamento occorre un sistema di incentivi che si fondi sull’idea di una progressione di carriera dell’insegnante basata sulla misurazione del rendimento e sulla disponibilità di incrementarlo passando attraverso percorsi di autovalutazione, valutazione e recupero personalizzato delle competenze”.

Vedremo se, nel confronto con le parti sociali, il Piano reggerà o se dovrà in qualche misura essere rivisto o corretto.

