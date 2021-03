Recovery plan, Università e Ricerca, l’audizione della ministra Messa [DIRETTA ore 13:30]

Oggi mercoledì 10 marzo, alle ore 13.30, le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolgono l’audizione della Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione al Recovery plan e ai contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un appuntamento seguito anche dalla nostra corrispondente da Roma Jessica Saccone.

Ricordiamo che il Recovery Plan stabilisce le misure che dovranno dare attuazione in Italia al programma Next generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19; mentre il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, un piano finalizzato a rendere l’Italia più inclusiva e sostenibile, con una serie di riforme volte ad affrontare e a superare la crisi determinata dal Covid-19.

