Rivolta nelle piazze, Luca Abete: “La solitudine è un’epidemia”. A Didacta Abruzzo premiate 22 storie di coraggio – VIDEO

A Didacta 2026, a Lanciano, Luca Abete, volto noto di Striscia la notizia, è stato ospite dello stand della Tecnica della Scuola per la premiazione della sesta edizione del premio “Non ci ferma nessuno”, nato nel 2021 all’interno di una campagna sociale che porta avanti dal 2014 per incoraggiare i ragazzi a credere nei propri mezzi e a non farsi scoraggiare dalle sconfitte.

22 storie di resilienza universitaria

Quest’anno hanno aderito 22 università, ciascuna delle quali ha segnalato una storia da premiare. Sono racconti di studenti che Abete definisce “piccoli eroi quotidiani”: la delusione dopo un esame, il sacrificio di raggiungere le aule ogni giorno, fino a chi è arrivato in Italia con i barconi. Piccoli gesti, ha ricordato, il cui valore si dimentica troppo spesso.

Proteste e violenze: due realtà opposte

Interpellato sui recenti episodi di violenza nelle piazze, Abete ha tracciato una distinzione netta tra chi porta avanti una battaglia in cui crede e chi approfitta dell’occasione per creare disordini. Con i primi, ha detto, non si può non stare; contro i secondi, che devastano le città come a Milano o saccheggiano le scuole occupate, bisogna schierarsi. Questi episodi, ha osservato, sono gravi in sé e distolgono l’attenzione dalle buone cause dei manifestanti. Da qui l’invito ad ascoltare i ragazzi e a investire in più dialogo.

Solitudine e rapporto con la famiglia

Per Abete esiste un difetto di comunicazione che riguarda giovani e adulti, entrambi immersi nei social: la solitudine, ha detto, è l’”epidemia” di questa fase. Parla di “solitudine percepita”, diversa da quella reale: per superarla basta riallacciare rapporti reali e concreti. Nel tour motivazionale i ragazzi raccontano le proprie difficoltà, chi sta meglio si responsabilizza e chi soffre capisce di non essere solo.

Uno sguardo oltre confine e il ruolo della famiglia

Con Erasmus+ e Indire la campagna raccoglie storie di tre tipi: studenti italiani all’estero che si collegano per raccontare l’esperienza, italiani che l’hanno già vissuta e stranieri in Italia che descrivono i coetanei del nostro Paese. Una triangolazione che, ha spiegato, alimenta fiducia e consapevolezza di essere diversi ma anche simili. All’estero stupisce l’immagine dei giovani italiani «mammoni», anche se, ha precisato, il Paese rende difficile l’autonomia. La presenza della famiglia, supporto prezioso, può trasformarsi in pressione sui risultati. Appuntamento al prossimo Didacta, a Firenze, probabilmente a marzo.