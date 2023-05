Sparatoria a scuola a Belgrado, arrestato 14enne in possesso della pistola del padre: ucciso il custode e otto studenti

Tragedia in una scuola di Belgrado, in Serbia. Qui, come riporta Ansa, uno studente 14enne della scuola media sarebbe entrato a scuola con una pistola, di proprietà del padre, e avrebbe sparato a diverse persone. Il custode della scuola sarebbe rimasto ucciso, molti studenti sarebbero feriti, anche in modo grave.

Le notizie che provengono dalla Serbia sono ancora confuse. I fatti, che stanno avendo grande risonanza nel Paese, avrebbero avuto luogo oggi, 3 maggio, intorno alle 8:40 nella scuola Vladislav Ribnikar, nel quartiere di Vracar. Il ragazzino sospettato di essere l’autore del gesto sarebbe stato arrestato dalla polizia.

Le prime notizie trapelate

“Tutte le pattuglie disponibili sono state inviate sul posto e hanno arrestato il minorenne, uno studente della settima classe”, sospettato di aver fatto fuoco “in direzione degli studenti e della sicurezza” della scuola, ha specificato il ministero degli Interni serbo, aggiungendo che la polizia sta indagando sulle circostanze del grave fatto di sangue. Le sparatorie di massa, scrive La Repubblica, sono rare in Serbia, che ha leggi severe in merito al possesso di armi.

Ad essere colpito sarebbe stato anche un docente. Il movente non è ancora chiaro, e la polizia non ha fornito ulteriori dettagli.