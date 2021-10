In vista dei prossimi concorsi scuola, tra gli argomenti di studio di maggiore rilevanza ricordiamo quello relativo alla gestione delle dinamiche relazionali. (VAI AL CORSO)

Il presupposto della relazione educativa è la condivisione da parte di chi deve educare del mondo dell’educato, perché l’educando non è una monade ma è inserito in un ambiente e in un tessuto di relazioni. Ha ragione John Dewey quando afferma: “L’istruzione non prepara alla vita ma è la vita stessa”. Insomma, il docente, oltre al saper fare, deve puntare sul saper essere e a questo scopo deve prepararsi alla gestione delle dinamiche relazionali.

La gestione delle dinamiche relazionali

Un tipo di competenza, quella di gestione delle dinamiche relazionali, che torna utile sia dentro l’aula, con i propri alunni, che fuori dall’aula, nelle relazioni tra colleghi o con il dirigente.

Il corso

Su questi argomenti il corso Strategie di gestione delle dinamiche relazionali, a cura di Claudia Matini, in programma dal 10 novembre.