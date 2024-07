Utilizzazione e Assegnazione provvisoria biennio 2024/2026 personale docente: la modulistica da utilizzare

Utilizzazione

L’utilizzazione è una procedura annuale che non interrompe la continuità e avviene su richiesta volontaria del personale docente, educativo e ATA o per trasferimento d’ufficio a seguito di contrazione d’organico nella scuola di titolarità.

Assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria è una procedura annuale che avviene su richiesta dell’interessato per motivi di famiglia o per gravi motivi di salute e consente al personale docente, di poter prestare servizio in una sede diversa da quella di titolarità sia nella stessa provincia sia in provincia diversa per la durata di un anno. L’assegnazione provvisoria avviene su delle sedi disponibili richieste dall’interessato. L’ottenimento della quale fa perdere la continuità.

Si possono fare tutte e due le domande?

ll personale docente interessato al movimento annuale può presentare la domanda sia di utilizzazione sia di assegnazione provvisoria per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per tutti i tipi di posto di cui possiede il titolo di studio e l’abilitazione o la specializzazione.

Presentazione domanda

a) Docenti con contratto a tempo indeterminato

Il personale docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato che intende presentare la domanda di mobilità annuale, dovrà farlo accedendo, mediante il possesso dello SPID O CIE, al servizio Istanze on line per il quale bisogna essere abilitati. Per chi non è abilitato ad accedere al servizio on line può farlo seguendo le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.

b) Docenti con contratto a tempo determinato

Il personale docente con contratto a tempo determinato, purché abbia superato l’anno di formazione e prova, e il personale docente di religione cattolica, deve presentare la domanda in modalità cartacea, utilizzando il modello in relazione al grado di scuola, da scaricare dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dopo averlo completato inviarlo tramite PEC.

A chi vanno indirizzate le domande

Mentre per le modalità on line le domande pervengono a chi di competenza, le domande cartacee, per PEC, vanno inviate:

All'UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di titolarità se il movimento annuale è per la stessa provincia di titolarità;

All'UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di altra provincia se il movimento annuale è richiesto per altra provincia.

Docenti IRC

I docenti di religione cattolica devono presentare la domanda agli USR (Uffici Scolastici Regionali) in cui opera la diocesi di competenza.

Modelli da utilizzare

Scuola dell’infanzia

Il modello di domanda U1 2024 riguarda i docenti di scuola dell'infanzia che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero e chiedono l'utilizzazione nell'ambito dello stesso grado d'istruzione;

riguarda i docenti di he, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi i nell’ambito dello stesso grado d’istruzione; Il modello AP 1 2024 riguarda i docenti di scuola dell’infanzia che intendono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025 per esigenze di famiglia o per gravi situazioni di salute.

Scuola primaria

Il modello di domanda U2 2024 riguarda i docenti di scuola primaria che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero e chiedono l'utilizzazione nell'ambito dello stesso grado d'istruzione;

riguarda i docenti di che, a seguito della vengono a trovarsi in situazioni di e chiedono l’ nell’ambito dello stesso grado d’istruzione; Il modello di domanda AP2 2024 riguarda i docenti di scuola primaria che intendono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025 per esigenze di famiglia o per gravi situazioni di salute.

Scuola secondaria di primo grado

Il modello di domanda U3 2024 riguarda i docenti di scuola secondaria di primo grado che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero e chiedono l'utilizzazione nell'ambito dello stesso grado d'istruzione;

riguarda i docenti di che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero e chiedono l’ e nell’ambito dello stesso grado d’istruzione; Il modello di domanda AP3 2024 riguarda i docenti di scuola secondaria di primo grado che intendono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025 per esigenze di famiglia o per gravi situazioni di salute.

Suola secondaria di secondo grado

Il modello di domanda U4 2024 riguarda i docenti di scuola secondaria di secondo grado che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero e chiedono l'utilizzazione nell'ambito dello stesso grado d'istruzione;

riguarda i docenti di che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero e chiedono l nell’ambito dello stesso grado d’istruzione; Il modello di domanda AP4 2024 riguarda i docenti di scuola secondaria di secondo grado che intendono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025 per esigenze di famiglia o per gravi situazioni di salute.

Modelli per dichiarazioni per mobilità annuale su sostegno

I docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, che intendono fare la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il sostegno, pur se iscritti al percorso di specializzazione, ma senza ancora averlo completato, dovranno presentare l’autodichiarazione, a norma del DPR n° 445/2000, nella quale dichiarano sotto la loro responsabilità: di aver partecipato presso una delle università (indicare quale) al percorso (indicare il ciclo) di specializzazione per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni disabili e che lo stesso alla data odierna non è ancora concluso; nel caso abbiano svolto servizio sul sostegno per almeno un anno – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.